БК «Леон» запустила новогоднюю акцию «Зимний Фест»

Фото: Пресс-служба БК «Леон»

Предстоящий декабрь наполнен яркими спортивными событиями: НХЛ, КХЛ, НБА, битвы в европейских футбольных лигах и многое другое. БК «Леон» делает этот месяц по-настоящему праздничным и незабываемым с новогодней акцией «Зимний Фест». Присоединяйся и принимай активное участие, чтобы забрать как можно больше праздничных коробок, наполненных сюрпризами, бонусами и фрибетами!

Как это работает?

Чтобы стать участником, авторизуйся на сайте или в мобильном приложении и нажми кнопку «К подаркам» на странице акции или в мобильном приложении БК «Леон». Каждый день с 1 по 26 декабря открывай коробки с различными сюрпризами и не пропускай их распаковку, чтобы собрать всю коллекцию бонусов.

Награды доступны к активации для пари в спортивной линии. Подробные условия каждого бонуса указаны индивидуально. По завершении «Зимнего Феста» самых активных участников ждет дополнительный приз от букмекера!

Зачем участвовать?

Новый год приносит атмосферу праздника и на спортивные арены, а значит, пора зарядиться настроением вместе с БК «Леон». Открывай подарочные коробки в «Зимнем Фесте», получай бонусы и поддерживай своих фаворитов прогнозами на победу!

РЕКЛАМА. 18+. Рекламодатель ООО «ЛЕОН» ИНН 7707760834

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ ОСНОВАННЫХ НА РИСКЕ ИГР, ПАРИ, О ПРАВИЛАХ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ, О ПРИЗОВОМ ФОНДЕ ТАКИХ ИГР, ПАРИ, О КОЛИЧЕСТВЕ ПРИЗОВ ИЛИ ВЫИГРЫШЕЙ, О СРОКАХ, МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ ИЛИ ВЫИГРЫШЕЙ УКАЗАНА НА САЙТЕ. СРОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫИГРЫШЕЙ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ МОМЕНТОМ НАСТУПЛЕНИЯ СОБЫТИЙ ПО ЗАКЛЮЧЁННОМУ ПАРИ. РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ ПРОИСХОДИТ ВО ВРЕМЯ СОБЫТИЙ.

