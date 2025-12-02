Скидки
«Фулхэм» — «Манчестер Сити»: прогноз на матч в Лондоне

«Фулхэм» — «Манчестер Сити»: прогноз на матч в Лондоне
Комментарии

Прогноз на матч 14-го тура чемпионата Англии «Фулхэм» — «Манчестер Сити» от автора «Чемпионата» Алексея Анисимова.

Ставка: ИТБ 2 гола «Ман Сити» за 2.24.

История противостояния говорит сама за себя: «Манчестер Сити» выиграл у «Фулхэма» 18 последних очных матчей, регулярно оформляя минимум два гола за игру. Кроме того, на «Крэйвен Коттедж» в мае 2025 года спокойно победил со счётом 2:0. Система Гвардиолы с регулярными перегрузами в центре поля и рывками Холанда в зону между центральным и крайним защитниками — токсичнейшая комбинация именно для такой обороны, как у «Фулхэма».

На стороне хозяев — отличная домашняя серия и свежесть от недельного графика подготовки. На стороне гостей — превосходство в классе, глубина скамейки и монструозная статистика личных встреч. В такой конфигурации логичнее всего играть не на исход в чистом виде, а на голы. И голы «Сити». Даже на фоне шероховатостей команда Гвардиолы почти в каждом туре генерирует высокий xG и моменты для Холанда.

