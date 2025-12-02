Названы шансы «Манчестер Сити» победить «Фулхэм» в АПЛ

2 декабря в матче 14-го тура АПЛ «Фулхэм» принимает «Манчестер Сити» на «Крэйвен Коттедж» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:30 мск.

Хозяева подходят к игре на 15-м месте с разностью мячей 15:17, но с сильной домашней серией. Гости пока занимают вторую строчку с разностью мячей 27:12 и пытаются сократить отставание от «Арсенала».

Букмекеры ожидаемо склоняются в сторону гостей. Поставить на победу «Манчестер Сити» можно примерно за 1.68, что соответствует около 60% вероятности. Победа «Фулхэма» идёт в районе 4.70, а ничья оценивается коэффициентом 4.40.

С точки зрения аналитиков, нас ждёт результативный матч. Тотал больше 2.5 мяча предлагается за 1.67, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.23. Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 1.66. Гол Холанда идёт за 1.59.