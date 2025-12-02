Скидки
«Ньюкасл» — «Тоттенхэм»: прогноз на матч АПЛ

Прогноз на матч 14-го тура чемпионата Англии «Ньюкасл» — «Тоттенхэм» от автора «Чемпионата» Алексея Анисимова.

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 гола за 2.08.

«Ньюкасл» дома агрессивно прессингует и разгоняет переходные фазы при подключении фулбеков. «Тоттенхэм» упрямо выходит из-под давления через короткий пас и регулярно рискует. На фоне гола «Фулхэма» после просчёта Викарио говорить о надёжности гостевой обороны сложно. В то же время скорость нападающих даёт гостям очень высокие шансы забить хотя бы один.

Статистика тоже подталкивает к голевому матчу. В 10 последних выездных играх АПЛ с участием «Тоттенхэма» стабильно проходит «тотал больше 1.5 мяча», а «Ньюкасл» забивает дома в 20 из 21 последних встреч. Лобовая ставка «обе забьют» идёт со скромным коэффициентом, поэтому мы предлагаем ещё проверить «тотал больше 2.5 мяча». Так было в семи из девяти прошлых официальных встреч соперников.

