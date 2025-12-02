«Барселона» — «Атлетико»: стал известен фаворит главного матча тура чемпионата Испании

2 декабря в матче 19-го тура испанской Примеры встретятся «Барселона» и «Атлетико». Игра пройдёт на стадионе «Спотифай Камп Ноу». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 1.82, что составляет приблизительно 56% вероятности.

Победа «Атлетико» оценивается коэффициентом 4.20 (22%). Ничейный исход можно найти в линии за 4.05 — около 24%.

При этом аналитики убеждены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.90, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.42.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.41.