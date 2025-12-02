«Барселона» — «Атлетико»: определён самый вероятный счёт

2 декабря в матче 19-го тура испанской Примеры встретятся «Барселона» и «Атлетико». Игра пройдёт на стадионе «Спотифай Камп Ноу». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Сделать ставку на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 1.82, что составляет приблизительно 56% вероятности. Победа «Атлетико» оценивается коэффициентом 4.20 (22%). Ничейный исход можно найти в линии за 4.05 — около 24%.

Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.90, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.42. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.41.

Наиболее вероятный исход — ничья 1:1 (7.00). Следом идёт победа «Барселоны» 2:1 (8.50), а также точный счёт 1:0 в пользу каталонцев (8.80).