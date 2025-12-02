«Ювентус» — «Удинезе»: ставки на матч Кубка Италии

2 декабря в матче 1/8 финала Кубка Италии встретятся «Ювентус» и «Удинезе». Игра пройдёт на стадионе «Альянц» в Турине. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Ювентуса» предлагается с коэффициентом 1.43, что составляет приблизительно 69% вероятности.

Победа «Удинезе» оценивается коэффициентом 8.00 (12%). Ничейный исход можно найти в линии за 5.05 — около 19%.

При этом аналитики ждут высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.79.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.00.