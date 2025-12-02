«Боруссия» Д — «Байер»: назван фаворит матча Кубка Германии

2 декабря в матче 1/8 финала Кубка Германии встретятся «Боруссия» из Дортмунда и леверкузенский «Байер». Игра пройдёт на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Боруссии» предлагается с коэффициентом 1.94, что составляет приблизительно 48% вероятности.

Победа «Байера» оценивается коэффициентом 3.65. Ничейный исход можно найти в линии за 4.05.

При этом аналитики убеждены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.47, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.48.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.46.