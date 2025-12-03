Стали известны шансы «Реала» прервать безвыигрышную серию в чемпионате Испании

3 декабря в матче 19-го тура испанской Примеры встретятся «Атлетик» и «Реал». Игра пройдёт на стадионе «Сан-Мамес Баррия» в Бильбао. Стартовый свисток запланирован на 21:00 мск.

В трёх предыдущих турах Ла Лиги мадридцы сыграли вничью.

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Реала» предлагается с коэффициентом 1.88, что равно приблизительно 52% вероятности.

Победа «Атлетика» оценивается коэффициентом 4.10 (23%). Ничейный исход можно найти в линии за 3.95, что составляет около 25%.

При этом аналитики убеждены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.10, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.76.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.68.