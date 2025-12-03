Скидки
«Атлетик» Бильбао — «Реал» Мадрид: прогноз на матч

«Атлетик» Бильбао — «Реал» Мадрид: прогноз на матч
Прогноз на матч 19-го тура чемпионата Испании «Атлетик» Бильбао — «Реал» Мадрид от автора «Чемпионата» Алексея Серякова.

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 2.10.

Конечно, гостить в Бильбао — удовольствие сомнительное. Баски вообще не впечатляли осенью. Побеждали редко, забивали мало, ошибались постоянно. Сползли в середину таблицы, а от той же «Барселоны» получили на орехи — 0:4. Правда, есть нюанс. Дело было на «Камп Ноу». А в родных стенах «Атлетик» всегда готов прищучить зазевавшегося гранда. Только дай волю.

Достаточно сказать, что в четырёх последних очных встречах в Бильбао хозяева добыли две победы. Так что лезть в исходы, пожалуй, не решимся. А вот тотал меньше 2.5 гола за 2.10 заиграем с удовольствием. Логика элементарная: ставка доезжала в семи из восьми предыдущих случаев. Единственное исключение — 2:1 ровно год назад. так что можно подстраховаться, выбрав ТМ 3 мяча за 1.65.

