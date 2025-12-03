Названы шансы «Челси» победить «Лидс» в АПЛ
3 декабря в матче 14-го тура АПЛ встретятся «Лидс Юнайтед» и «Челси». Игра пройдёт на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе. Стартовый свисток запланирован на 23:15 мск.
Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Челси» предлагается с коэффициентом 1.83, что равно приблизительно 53% вероятности.
Победа «Лидса» оценивается коэффициентом 4.15 (23%). Ничейный исход можно найти в линии за 4.05 — около 24%.
При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.95, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.87.
Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.77.
