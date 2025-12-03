«Лидс» — «Челси»: прогноз «Чемпионата»

Прогноз на матч 14-го тура чемпионата Англии «Лидс» — «Челси» от автора «Чемпионата» Алексея Серякова.

Ставка: «Челси» победит за 1.84.

«Челси» сейчас совсем не тот проблемный коллектив, что пару лет назад. Энцо Мареска постепенно настроил игру, добился слаженности ансамбля. Даже глупые красные карточки пропали! Сильный центральный защитник, пожалуй, не помешал бы, а в остальном дела идут хорошо. Начиная с октября в АПЛ были добыты пять побед в шести турах. А 30 ноября календарь подбросил «Арсенал» (1:1), который нынче сметает всё и вся на своём пути.

Вернуться на победный путь крайне важно, вопросов по мотивации нет. «Челси» заряжен взять свои три очка с аутсайдером, чтобы отставание от того же «Арсенала» не стало чрезмерным. С глубиной скамейки и качеством футбола тут полный порядок, достаточно вспомнить встречу с «Барселоной» в Лиге чемпионов (3:0). На выезде лондонцы прекрасны: 13 очков за шесть игр при 14 забитых мячах. Отдыхали, правда, на день меньше, но возможности для ротации имеются.

А значит, лобовая победа фаворита за 1.84 выглядит замечательно. Можно даже не мудрить и не усложнять. А если очень хочется, рассмотрите П2 + тотал меньше 4.5 гола за 2.15. «Лидс» дома пропускает редко, да и «Челси» знает меру. Двух-трёх мячей тут хватит.