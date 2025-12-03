«Автомобилист» — «Металлург»: определён фаворит матча КХЛ
3 декабря в Екатеринбурге «Автомобилист» примет «Металлург» на льду «УГМК-Арены». Стартовое вбрасывание запланировано на 17:00 мск. Это будет вторая очная встреча соперников за две недели.
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Автомобилиста» в основное время предлагается с коэффициентом 2.65, в то время как победа «Металлурга» оценивается в 2.40. Ничья и овертайм идут за 4.30.
Вместе с тем аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.84, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 2.00. Гол на первой минуте идёт за 11.0.
