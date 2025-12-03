«Автомобилист» — «Металлург»: прогноз на матч в Екатеринбурге

Прогноз на матч КХЛ «Автомобилист» — «Металлург» от автора «Чемпионата» Алексея Серякова.

Ставка: «Металлург» победит с нулевой форой за 1.82.

«Автомобилист» вроде бы немного отстал от «Ак Барса» и «Авангарда». Вроде бы немного опережает «Нефтехимик» и «Трактор». Пора бы выбрать сторону. Состав позволяет рассчитывать на большее, чем тихо-мирно занять четвёртое-пятое место в конференции и обеспечить себе проблемы в первом раунде Кубка Гагарина. Кроме того, при низком посеве даже в случае победы в четвертьфинале маячит кто-то из топов Запада.

Подопечные Николая Заварухина на своём льду выступают добротно, но не более того. А вот «Металлург» оторвался от других представителей Востока во многом благодаря шикарным результатам вдали от родных пенатов. Шутка ли — 24 очка за 15 матчей, чистое первое место во всей лиге. 11 побед в основное время и аж 55 заброшенных шайб.

Вот как ставить против них, имея перед носом такие цифры? Мы и не будем. Победу «Металлурга» с нулевой форой можно взять с крепким коэффициентом 1.82. Итоговая победа гостей идёт за 1.83, но «Автомобилист» ещё не проигрывал дома за пределами основного времени. Две победы из двух возможных. Так что не станем рисковать.