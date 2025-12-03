Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Автомобилист» — «Металлург»: прогноз на матч в Екатеринбурге

«Автомобилист» — «Металлург»: прогноз на матч в Екатеринбурге
Комментарии

Прогноз на матч КХЛ «Автомобилист» — «Металлург» от автора «Чемпионата» Алексея Серякова.

Ставка: «Металлург» победит с нулевой форой за 1.82.

Материалы по теме
Задача со звёздочкой для Петра Яна. Чего ждать от UFC 323
Задача со звёздочкой для Петра Яна. Чего ждать от UFC 323

«Автомобилист» вроде бы немного отстал от «Ак Барса» и «Авангарда». Вроде бы немного опережает «Нефтехимик» и «Трактор». Пора бы выбрать сторону. Состав позволяет рассчитывать на большее, чем тихо-мирно занять четвёртое-пятое место в конференции и обеспечить себе проблемы в первом раунде Кубка Гагарина. Кроме того, при низком посеве даже в случае победы в четвертьфинале маячит кто-то из топов Запада.

Подопечные Николая Заварухина на своём льду выступают добротно, но не более того. А вот «Металлург» оторвался от других представителей Востока во многом благодаря шикарным результатам вдали от родных пенатов. Шутка ли — 24 очка за 15 матчей, чистое первое место во всей лиге. 11 побед в основное время и аж 55 заброшенных шайб.

Вот как ставить против них, имея перед носом такие цифры? Мы и не будем. Победу «Металлурга» с нулевой форой можно взять с крепким коэффициентом 1.82. Итоговая победа гостей идёт за 1.83, но «Автомобилист» ещё не проигрывал дома за пределами основного времени. Две победы из двух возможных. Так что не станем рисковать.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android