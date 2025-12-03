Букмекеры оценили шансы «Арсенала» победить «Брентфорд» после ничьей с «Челси»

3 декабря в матче 14-го тура АПЛ «Арсенал» примет «Брентфорд» на «Эмирейтс». Стартовый свисток прозвучит в 21:30 мск. Это лондонское дерби и дуэль лидера чемпионата Англии с крепким середняком. «Канониры» идут первыми с отрывом от преследователей, а «пчёлы» держатся в топ-10.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 1.32, что приблизительно равно 76% вероятности.

Успех «Брентфорда» идёт примерно за 9.70, ничья оценивается около 5.30.

При этом аналитики ожидают приличную результативность. Тотал меньше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 2.05, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.77. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент примерно 2.10.