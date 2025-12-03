Скидки
«Арсенал» — «Брентфорд»: прогноз на игру в Лондоне
Прогноз на матч 14-го тура чемпионата Англии «Арсенал» — «Брентфорд» от автора «Чемпионата» Алексея Анисимова.

Ставка: «Арсенал» победит всухую за 2.10.

«Брентфорд» при Ките Эндрюсе — очень неприятный соперник. Команда идёт 10-й, забила уже 21 мяч при 20 пропущенных: типичный коллектив, который не боится открытой игры. В позапрошлом туре «пчёлы» достойно бились, но всё же уступили «Брайтону» на выезде и слегка притормозили после хорошего рывка. Их главный козырь — домашний стадион.

Смелая манера игры неизбежно оставляет зоны за спинами защитников. На дистанции 90 минут именно эти зоны и должны стать ключевым фактором. «Арсенал» против «Баварии» и «Тоттенхэма» показал, насколько опасно использует промежутки между линиями, а дома команда Артеты очень мало позволяет даже более мастеровитым соперникам.

Наконец, календарный фактор. Для «Арсенала» это четвёртый сложный матч за полторы недели, и логично ожидать более осторожного, контролирующего футбола, без лишнего риска в обороне и потери очков. «Брентфорд» же в гостях проиграл уже больше половины матчей и на «Эмирейтс» наверняка сделает ставку на аккуратный блок и редкие выпады, а не на обмен ударами. Всё это складывается в сценарий сухой победы фаворита.

