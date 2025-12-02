«Барселона» — «Атлетико»: прогноз Константина Генича на матч Примеры

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Примеры «Барселона» — «Атлетико».

Ставка: «Атлетико» не проиграет за 2.05.

«Барселона» сыграет против «Атлетико». «Барса» играет с «Атлетиком» Бильбао в Суперкубке, но сейчас матч вынесенный с «Атлетико». «Атлетико» играет с «Реалом» в Суперкубке в начале 2026 года. Поэтому эти четыре команды друг с другом, так скажем, и сыграют в рамках чемпионата.

С одной стороны, «Барселона» явный фаворит, прямо такой явный фаворит, и у букмекеров «Барса» идёт с таким серьёзным запасом. Победа «Барселоны» котируется за 1,8. «Атлетико» где-то недооценивается букмекерами, наверное, потому что исторически последние матчи «Атлетико» играет против «Барсы» не очень удачно.

Сейчас надо признать, что «Барселона» хоть и четыре победы подряд одержала, но выглядит, мягко говоря, не очень здорово. Да, у «Барсы» есть определённые проблемы, да, вернулся Рафинья, да, потихонечку форму набирает Ямаль, да, вернулся Левандовски. Да, «Барселона» сейчас лидер чемпионата, воспользовалась осечками мадридского «Реала».

Но мне кажется, нынешнее состояние «Барселоны» не оптимальное. Чего не скажешь об «Атлетико». «Атлетико» после поражения от «Арсенала» в Лиге чемпионов 0:4 семь матчей подряд выиграл во всех турнирах, и в Лиге чемпионов, где он обыграл «Интер», и в чемпионате. Серия прекрасная у «Атлетико». В последнем туре обыграли на домашнем поле «Овьедо».

В общем, я веду к тому, что «Барселона» немножечко переоценена. Сейчас на «Камп Ноу» такая атмосфера, где и болельщики, и сами игроки ещё пока привыкают к новой реконструированной арене, и вот такого духа «Камп Ноу» на данный момент нет. «Атлетико» вполне может этим воспользоваться. У «Атлетико» есть мастера, которые могут реализовать то, что, например, не сделали нападающие «Эльче» или того же «Алавеса».

На мой взгляд, надо играть от «Атлетико». Мой прогноз на матч: «Атлетико» не проиграет за коэффициент выше двойки — 2,05», — приводит слова Генича «РБ Спорт».