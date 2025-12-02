Скидки
«Барселона» — «Атлетико»: прогноз Сергея Игнашевича на матч чемпионата Испании

«Барселона» — «Атлетико»: прогноз Сергея Игнашевича на матч чемпионата Испании
Комментарии

Известный футболист и тренер Сергей Игнашевич дал прогноз на матч «Барселона» — «Атлетико».

Ставка: ТБ 3.5 за 2.03.

Испания — Примера . 19-й тур
02 декабря 2025, вторник. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Атлетико М
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Атлетико» набрал хороший ход в чемпионате и после неудачи в 1-м туре больше не проигрывает, поджимая лидеров Примеры.

Более того, команда Симеоне уверенно победила в последних семи матчах во всех турнирах и выглядит грозно в атаке и надёжно в обороне.

«Барселона» провела качественную встречу с «Алавесом». Команда Флика владела инициативой, наладила прессинг и победила в свойственном ей агрессивном и волевом стиле.

Несмотря на положительные эмоции, «Барселоне» на данном этапе выпадает игра с сильным и тактически гибким «Атлетико». Умение подстроиться под соперника, лишив его главных козырей, — визитная карточка Симеоне.

На динамику матча может повлиять тяжёлый календарь обеих команд. С другой стороны, разрывы в линиях, ошибки из-за усталости могут привести к высокой результативности с обеих сторон», — приводит слова Игнашевича «РБ Спорт».

