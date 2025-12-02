«Барселона» — «Атлетико»: прогноз Романа Гутцайта на игру чемпионата Испании

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч «Барселона» — «Атлетико».

Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 1.68.

«Хорошая футбольная неделя только начинается, и главное событие — матч «Барселоны» с «Атлетико» на обновлённом «Камп Ноу». Обе команды идут в лидирующей группе вместе с «Реалом» и внезапно сильным «Вильярреалом» Марселино. «Барселона» на выходных обыграла «Алавес» 3:1, «Атлетико» уверенно победил дома «Овьедо». Флик слегка ротировал состав — кому-то дал отдых, а Рафинье позволил набрать форму после долгого перерыва. Перед встречей обе команды в хорошем тонусе.

«Барселона» традиционно использует высокую линию обороны, а нападающие «Атлетико» в их классической схеме 4-4-2 точно будут искать забегания за спину. Сейчас атакующая линия у Симеоне выглядит мощно, поэтому то, что моменты у гостей будут, почти гарантировано. В то же время «Барселона» дома всегда доминирует — высокий прессинг, владение, быстрый темп. Даже в таких матчах, как с «Челси» (с удалением Араухо), команда регулярно создаёт много моментов, а дома это проявляется ещё сильнее.

Если исходить из того, как играют эти команды сейчас — быстро, агрессивно, с постоянными акцентами на атаку — матч почти наверняка получится результативным. «Барселона» будет создавать, «Атлетико» точно найдёт свои шансы. Ждём множество голов от обеих команд», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».