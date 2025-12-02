Скидки
«Барселона» — «Атлетико»: 3 фрибета по 500 рублей от БЕТСИТИ за ставку на матч Ла Лиги

2 декабря «Барселона» примет «Атлетико» в перенесённом матче 19-го тура чемпионата Испании. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. У всех новых клиентов БЕТСИТИ есть возможность получить три фрибета по 500 рублей. Для этого необходимо:

1. Пройти полную идентификацию за 30 дней после регистрации

2. Получить фрибет и 3 попытки на отыгрыш и поставить бонус ординаром кф до 3.00

Каталонцы не знают поражений в рамках Ла Лиги четыре матча подряд. В последний раз они уступили во внутреннем первенстве 26 октября, уступив в «класико» мадридскому «Реалу» (1:2). С тех пор у команды Ханс-Дитера Флика четыре победы подряд. В прошлом туре сине-гранатовые благодаря голу Ламина Ямаля и дублю Дани Ольмо одолели «Алавес» со счётом 3:1.

«Атлетико» подходит к матчу в отличной форме. Подопечные Диего Симеоне не знают поражений в чемпионате Испании на протяжении 13 игр кряду. Более того, мадридцы выиграли семь матчей подряд с учётом всех турниров. В текущем розыгрыше Ла Лиги гости обладают самой надёжной обороной и за 14 туров пропустили только 11 голов.

«Барселона» набрала 34 очка и единолично возглавляет турнирную таблицу Примеры. «Атлетико» отстаёт от соперника на три очка и занимает четвёртую строчку. В 2025 году оппоненты провели три очных матча. Преимущество на стороне каталонцев: две победы и одна ничья.

