«Барселона» — «Атлетико»: прогноз Александра Мостового на игру Примеры

Комментарии

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч «Барселона» — «Атлетико».

Ставка: ничья за 4.26.

«Непростой матч и для той, и для другой команды. Но здесь единственное, что меня настораживает — это как «Барселона» проиграла 0:3 «Челси» в Лиге чемпионов. Я думаю, что никто не мог предугадать это. Да, было удаление, но «Барселона» и в меньшинстве сколько раз играла и выигрывала. Но здесь до удаления «Барселона» уже показала свою слабость, поэтому игроки «Челси» этим просто воспользовались.

Я думаю, что с «Атлетико» им будет непросто, потому что «матрасники» как раз сейчас в неплохой форме. Если вначале они уступали много очков, то сейчас команда Симеоне уже совсем рядом — и в чемпионате, и в Лиге чемпионов. Поэтому «Атлетико», конечно, создаст проблемы «Барселоне» однозначно. Потому что «Барселону» что-то немножко трясёт. И последнюю игру, кстати, они еле-еле выиграли у «Алавеса». Поэтому, конечно, будет интересно посмотреть.

Но всё равно «Атлетико» у меня остаётся тем «Атлетико», который на протяжении многих лет попадал в финал Лиги чемпионов и потом проигрывал «Реалу». Это был просто ужас. Многие болели, наверное, в то время за банду Симеоне, и я в том числе, но они всё время где-то рядом только были, но заполучить трофей так и не удалось.

Так что в этой игре, во-первых, голы будут забиты, потому что и та, и другая команда 100% не будут смотреть назад. Что насчёт результата, то ставлю на то, что в этом матче будет ничья. Я не думаю, что «Барселона» сможет победить, хотя в теории могут выиграть в один мяч, но, скорее всего, повторюсь, будет ничья», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».

