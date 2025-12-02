Скидки
«Барселона» — «Атлетико»: прогноз Алексея Гасилина на встречу чемпионата Испании

«Барселона» — «Атлетико»: прогноз Алексея Гасилина на встречу чемпионата Испании
Комментарии

Известный в прошлом футболист Алексей Гасилин дал прогноз на матч Примеры «Барселона» — «Атлетико».

Ставка: ТБ 2 за 1.17.

Испания — Примера . 19-й тур
02 декабря 2025, вторник. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Атлетико М
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Барселона» выходит на матч с «Атлетико» с огнём в глазах и лёгким привкусом стыда после того, что произошло на «Стэмфорд Бридж». Да, в выходные сине-гранатовые победили «Алавес», но встреча с «Атлетико» — это другой уровень. Надеюсь, Ямаль не станет перед игрой ничего выкладывать и сосредоточится окончательно на матче.

«Атлетико» же по традиции довольно удобно действовать с «Барселоной», так как та сейчас очень уязвима под контратаками соперника. А Симеоне такая игра очень нравится. Смесь атакующего порыва хозяев и быстрых атак гостей редко приводит к сухому футболу. Вижу здесь минимум два гола, быть может, и больше», — приводит слова Гасилина «Ставка ТВ».

К нам едет ревизор! Почему «Барселона» завалит матч с «Атлетико» на «Камп Ноу»
