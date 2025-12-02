«Барселона» — «Атлетико»: прогноз Кирилла Полякова на игру Примеры на «Камп Ноу»

Комментатор Кирилл Поляков дал прогноз на матч «Барселона» — «Атлетико».

Ставка: победа «Барселоны» и обе забьют за 2.65.

«Барселона» лидирует в чемпионате Испании благодаря осечкам «Реала». Но главное, что сама «Барса» стабильно набирает очки. Атака команды Флика смертоносна — 39 мячей в 14 турах. Но оборона всё ещё — слабое место. Высокая линия защиты и периодические ошибки в построении «офсайдной ловушки» делают «Барсу» уязвимой для контратак, особенно при потере мяча в центре поля.

«Атлетико» в прекрасной форме. У команды Симеоне семиматчевая победная серия с учётом всех турниров. «Атлетико», кажется, идеально проводит последние игры, сочетая компактный низкий блок и прессинг с эффективными контратаками. Правда, в гостях мадридцы победили всего два раза из восьми.

Игра, уверен, будет зрелищной. Обе забьют — железно, но «Барселона» при поддержке обновлённого «Камп Ноу» имеет чуть больше шансов на победу», — приводит слова Полякова «Ставка ТВ».