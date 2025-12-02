Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Барселона» — «Атлетико»: прогноз Кирилла Полякова на игру Примеры на «Камп Ноу»

«Барселона» — «Атлетико»: прогноз Кирилла Полякова на игру Примеры на «Камп Ноу»
Комментарии

Комментатор Кирилл Поляков дал прогноз на матч «Барселона» — «Атлетико».

Ставка: победа «Барселоны» и обе забьют за 2.65.

Испания — Примера . 19-й тур
02 декабря 2025, вторник. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Атлетико М
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Барселона» лидирует в чемпионате Испании благодаря осечкам «Реала». Но главное, что сама «Барса» стабильно набирает очки. Атака команды Флика смертоносна — 39 мячей в 14 турах. Но оборона всё ещё — слабое место. Высокая линия защиты и периодические ошибки в построении «офсайдной ловушки» делают «Барсу» уязвимой для контратак, особенно при потере мяча в центре поля.

«Атлетико» в прекрасной форме. У команды Симеоне семиматчевая победная серия с учётом всех турниров. «Атлетико», кажется, идеально проводит последние игры, сочетая компактный низкий блок и прессинг с эффективными контратаками. Правда, в гостях мадридцы победили всего два раза из восьми.

Игра, уверен, будет зрелищной. Обе забьют — железно, но «Барселона» при поддержке обновлённого «Камп Ноу» имеет чуть больше шансов на победу», — приводит слова Полякова «Ставка ТВ».

Материалы по теме
К нам едет ревизор! Почему «Барселона» завалит матч с «Атлетико» на «Камп Ноу»
К нам едет ревизор! Почему «Барселона» завалит матч с «Атлетико» на «Камп Ноу»
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android