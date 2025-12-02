«Барселона» — «Атлетико»: ставка Игоря Семшова на матч Ла Лиги

Известный футболист и тренер Игорь Семшов дал прогноз на матч «Барселона» — «Атлетико».

Ставка: победа «Барселоны» за 1.85.

«Сине-гранатовые дома неподражаемы. В последнем матче команда Ханса-Дитера Флика одолела «Алавес» 3:1, при этом, похоже, сохраняла силы для предстоящей битвы с «Атлетико». Сейчас «Барселона» уверенно идёт вперёд: четыре победы подряд в Ла Лиге и 14 забитых мячей. На своем поле «Барса» не проигрывает уже семь матчей, пропустила всего четыре гола, показывая стабильную защиту. Важный плюс — восстановление хавбеков Педри и Рафиньи перед судьбоносной встречей. Хозяева полностью готовы к бою.

«Матрасники» на выезде показывают слабость. В последней игре в Ла Лиге подшефные Диего Симеоне не выкладывались против «Овьедо», одержав победу 2:0, экономя силы на матч с «Барселоной». Перед этим «красно-белые» выиграли семь матчей подряд, забив 16 голов, но в гостях их успехи ограничены — всего две победы в восьми встречах, включая поражение 0:4 от «Арсенала». Пока команда ещё не нашла стабильности в выездных играх против топ-соперников. Форвард гостей — Александр Сёрлот, долго молчавший в последних матчах, разжился дублем против «Овьедо». Посмотрим насколько норвежская «пуля» готова к гранду.

«Барса» — команда атаки, особенно дома. Возвращение Педри важно для контроля игры. В гостях сине-гранатовые пока нестабильны, но класс флангов и форвардов дает им преимущество. Верю в мощное нападение и победу «Барселоны», — приводит слова Семшова «ВсёПроСпорт».