«Адмирал» – «Сочи»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ во Владивостоке

Известный тренер Владимир Плющев дал прогноз на матч «Адмирал» – «Сочи».

Ставка: ТМ 4.5 за 2.60.

«В воскресенье прервалась серия матчей, в которых «Адмирал» стабильно набирал очки. Минскому «Динамо» приморцы уступили в основное время. Сочинских соперников команде Тамбиева надо обыгрывать обязательно. Даже хороший турнирный ноябрь не дал ей комфортного отрыва от «Салавата» или «Барыса» в борьбе за плей-офф.

При этом лёгкой победы от хозяев ждать не стоит. В последнее время клуб с берегов Чёрного моря стабильно отбирает очки как раз у оппонентов из «подвала» Восточной конференции – тех же «Салавата» с «Барысом», а в воскресенье ими в Хабаровске был всухую обыгран «Амур». При новом штабе ХК «Сочи» превратился в низовую команду, которая и сама не много атакует, и другим не даёт. Так что два очка «Адмирал», скорее всего, возьмёт, но в упорной борьбе, с минимальной разницей в счёте и в малорезультативном стиле. Четыре гола на двоих – максимум для этой встречи», — приводит слова Плющева «ВсёПроСпорт».