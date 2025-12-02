Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Локомотив» – СКА: прогноз Владимира Гучека на матч КХЛ в Ярославе

«Локомотив» – СКА: прогноз Владимира Гучека на матч КХЛ в Ярославе
Комментарии

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ «Локомотив» – СКА.

Ставка: ТБ 7.5 удаления за 2.10.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 декабря 2025, вторник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Локомотив» трагически безыдеен в данной фазе чемпионата. Возможно, пауза на «Кубок Первого канала» поможет коллективу Боба Хартли вновь обрести себя. Подобное было с «Авангардом» в бытность работы в этом клубе канадского специалиста. В последних пяти встречах ярославцы выиграли всего один раз — и то соперником была «Сибирь», которая замыкает турнирную таблицу Восточной Конференции. «Локомотив» не может поразить ворота противника уже на протяжении двух противостояния подряд. Как такое возможно в хоккее с чемпионской команды, из которой не ушёл ни один из ключевых игроков? Предполагаю, что это временные трудности, с которыми ярославцы справятся за декабрь.

СКА, наоборот, только набирает ход: в предыдущих пяти матчах одержано три победы. В Казани поддержать скорость набора очков не получилось — достаточно заслуженное поражение при малом количестве доступных альтернативных вариантов. У СКА до паузы ещё будет две встречи на Дальнем Востоке, до них надо себя максимально позитивно проявить в своём часовом поясе.

Прогнозирую, что в этом матче команды наберут на двоих достаточно удалений. Они не будут, скорее всего, связаны с какой-то грубостью или чем-то схожим с ней. Таков хоккей как игра. Чуть не успел, опоздал — нужно исправлять ситуацию — совершаешь нарушение. Вот и «Локомотив», и СКА позволяют себе в последнее время много невынужденных удалений. Где гарантия, что эта тенденция не продолжится в четвёртой очной игре «Локомотив» и СКА в сезоне?», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android