«Локомотив» – СКА: прогноз Владимира Гучека на матч КХЛ в Ярославе

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ «Локомотив» – СКА.

Ставка: ТБ 7.5 удаления за 2.10.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 02 декабря 2025, вторник. 19:00 МСК Локомотив Ярославль Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

«Локомотив» трагически безыдеен в данной фазе чемпионата. Возможно, пауза на «Кубок Первого канала» поможет коллективу Боба Хартли вновь обрести себя. Подобное было с «Авангардом» в бытность работы в этом клубе канадского специалиста. В последних пяти встречах ярославцы выиграли всего один раз — и то соперником была «Сибирь», которая замыкает турнирную таблицу Восточной Конференции. «Локомотив» не может поразить ворота противника уже на протяжении двух противостояния подряд. Как такое возможно в хоккее с чемпионской команды, из которой не ушёл ни один из ключевых игроков? Предполагаю, что это временные трудности, с которыми ярославцы справятся за декабрь.

СКА, наоборот, только набирает ход: в предыдущих пяти матчах одержано три победы. В Казани поддержать скорость набора очков не получилось — достаточно заслуженное поражение при малом количестве доступных альтернативных вариантов. У СКА до паузы ещё будет две встречи на Дальнем Востоке, до них надо себя максимально позитивно проявить в своём часовом поясе.

Прогнозирую, что в этом матче команды наберут на двоих достаточно удалений. Они не будут, скорее всего, связаны с какой-то грубостью или чем-то схожим с ней. Таков хоккей как игра. Чуть не успел, опоздал — нужно исправлять ситуацию — совершаешь нарушение. Вот и «Локомотив», и СКА позволяют себе в последнее время много невынужденных удалений. Где гарантия, что эта тенденция не продолжится в четвёртой очной игре «Локомотив» и СКА в сезоне?», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».