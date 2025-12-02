Скидки
«Локомотив» — СКА: ставка Бориса Миронова на игру регулярного чемпионата КХЛ

«Локомотив» — СКА: ставка Бориса Миронова на игру регулярного чемпионата КХЛ
Известный хоккеист и тренер Борис Миронов дал прогноз на матч КХЛ «Локомотив» — СКА.

Ставка: победа «Локомотива» и ТБ 5.5 за 3.25.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 декабря 2025, вторник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это уже четвёртая встреча соперников в чемпионате. В октябре СКА проиграл ярославцам три матча из трёх. Теперь, скорее всего, будет ещё одно поражение. Конечно, безоговорочным фаворитом чемпионы не выглядят. И, вероятно, два очка им придётся брать в упорной борьбе, без большого преимущества в счёте. Но предпочтение всё равно хочется отдать им по двум причинам.

Во-первых, команда Ларионова потратила много сил по ходу тяжёлого для себя турнирного ноября. И просела по физике. А у её соперника, несмотря на все проблемы с креативной игрой, ноги бегут быстро, серьёзный навал на ворота они устраивают даже в проигранных матчах. Во-вторых, вратарской бригаде петербуржцев не хватает ни надёжности, ни опыта. Индивидуально сильное нападение «Локомотива» должно решить исход встречи в свою пользу. Победа хозяев с тоталом больше пяти шайб», — приводит слова Миронова «ВсеПроСпорт».

