«Ювентус» — «Удинезе»: прогноз Дмитрия Градиленко на матч Кубка Италии

Известный в прошлом футболист Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч «Ювентус» — «Удинезе».

Ставка: обе забьют за 1.98.

«Вроде бы вторник, но европейский футбол продолжает радовать нас интересными встречами, среди которых матч 1/8 финала Кубка Италии между «Ювентусом» и «Удинезе». «Ювентус» только начинает этот турнир, а гости уже провели две игры с представителями Серии В: в 1/32 и в 1/16 финала были обыграны «Каррарезе» (2:0) и «Палермо» (2:1).

Дела у «Ювентуса» в начале сезона-2025/2026 складывались не очень. И после восьми матчей без побед в официальных встречах Серии А и Лиги чемпионов (пять ничьих и три поражения) был уволен Тудор, а команду возглавил Лучано Спаллетти. Под его руководством туринцы пока ни разу не проиграли. Уверен, и эту встречу хозяева выиграют. «Ювентус» объективно сильнее, да ещё и матч пройдёт на их стадионе. Есть предположение, что сценарий будет похож на игру месячной давности в чемпионате, где «старая синьора» была сильнее, победа 3:1. Поэтому один из возможных вариантов для прогноза — выигрыш хозяев с форой (-1).

«Удинезе» команда нестабильная. Могут, к примеру, обыграть «Интер» на выезде, как это было во 2-м туре, и проиграть середняку чемпионата «Сассуоло» (1:3). Статистика встреч между командами, конечно же, в пользу «Ювентуса». Если посмотреть на последние 10 матчей в Турине, девять раз побеждал «Ювентус», лишь раз, в феврале 2024 года, гости увезли победу (1:0).

А я выбираю прогноз, что обе команды смогут отличиться. То, что забьёт «Ювентус», сомнений нет. Футболисты «Удинезе» в сезоне-2025/2026 за 15 матчей лишь дважды не сумели поразить ворота соперника. Да и следующий матч у хозяев в Неаполе, возможно, Спаллетти выставит на игру не самый оптимальный состав. Это лишь предположение, а выбор за вами, удачи!» — приводит слова Градиленко «Ставка ТВ».