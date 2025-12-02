Скидки
«Адмирал» – «Сочи»: прогноз Артура Хайруллина на матч КХЛ 2 декабря

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч «Адмирал» – «Сочи».

Ставка: тотал «Адмирала» меньше 3 за 2.16.

02 декабря 2025, вторник. 12:30 МСК
«Адмирал» прервал серию из шести матчей с набранными очками в домашней встрече с минским «Динамо» (1:4). Ярким моментом игры при этом стал гол нападающего приморцев Степана Старкова, который отметил даже главный тренер команды из Владивостока Леонид Тамбиев.

«Сочи» же начал выезд на Дальний Восток с победы в Хабаровске над «Амуром»: единственную шайбу забросил 36-летний новичок команды Дмитрий Кагарлицкий. Кагарлицкий долго был без работы, но предложения у него были, в том числе с Дальнего Востока. Игрок решил греться в Сочи, а в Хабаровске забил свой первый гол в сезоне. Не удивлюсь, если перед дедлайном к нему будет интерес со стороны топов. В плей-офф Кагарлицкий играет ещё лучше.

Важным фактором победы сочинцев стала игра вратаря Ильи Самсонова, отразившего все 39 бросков по своим воротам. Думаю, что и во Владивостоке опытный вратарь должен продолжить свою серию. Самсонов набирает форму после пропуска старта сезона, а в своём прайме он способен на многое. Учитывая сложности приморцев в атаке в последнее время, вряд ли они забросят больше трёх шайб», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».

