«Боруссия» Д — «Байер»: прогноз Семёна Зигаева на игру Кубка Германии

Комментарии

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Кубка Германии «Боруссия» Д — «Байер».

Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 1.83.

Кубок Германии . 1/8 финала
02 декабря 2025, вторник. 23:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
Не начался
Байер
Леверкузен
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Волею календаря немецкого футбола сложилось так, что «Боруссия» из Дортмунда и «Байер» сыграют между собой второй раз за несколько дней. Предыдущая встреча состоялась 29 ноября в Леверкузене в рамках немецкой Бундеслиги. Первый тайм получился равным, не сказать, что одна из команд владела преимуществом, да и ударов было примерно поровну, но за несколько минут до перерыва Аарон Ансельмино вывел гостей вперёд. Второй тайм сложился уже с преимуществом хозяев, но на 65-й минуте Карим Адейеми удвоил преимущество «Боруссии». Всё, что смог «Байер» — гол юного камерунца Кристиана Кофане за 10 минут до конца матча, гостевая победа Дортмунда 2:1.

Благодаря этому успеху команда Нико Ковача опередила Леверкузен и теперь располагается на третьей строчке, но отставание от лидирующей «Баварии» уже девять очков, и кажется, что максимум, на что клубы Бундеслиги могут рассчитывать — второе место. А вот до него Дортмунду одно очко, а «Байеру» — три. Что касается Кубка Германии, то Леверкузен в первом раунде без проблем прошёл скромный «Гроссаспах» 4:0. Дортмунд же проблемы испытал, соперником был «Эссен», выступающий в третьей лиге. Игра получилась равная, но минут за 10 до конца основного времени Серу Гирасси забил единственный мяч и вывел «Боруссию» в следующий раунд.

Учитывая, что команды только что играли между собой в Бундеслиге, то вряд ли Нико Ковач и Каспер Юльманн смогут как-то серьёзно удивить друг друга. Единственный момент — ротация, хотя учитывая статус соперничества, то вряд ли «Боруссия» и «Байер» выпустят составы, сильно далёкие от оптимальных, а значит, мы вполне можем рассчитывать на повторение предыдущей игры», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

