«Балтика» стала победителем БЕТСИТИ Кубка Морского боя

Фото: Пресс-служба БЕТСИТИ

erid: 2RanynUQk5g

Нулевая ничья в матче «Сочи» и «Динамо» Мх принесла победу калининградцам в импровизированном турнире от партнёра клубов.

Лучший игрок вчерашней встречи Михаил Игнатов пришёл на награждение в фирменном худи турнира.

В турнирной таблице после двух игр в активе «Балтики» шесть очков, «Динамо» и «Сочи» после трёх матчей набрали по два очка.

В конце марта на игре «Балтика» — «Сочи» команде-победителю будет вручён уникальный кубок.

Напомним, БЕТСИТИ Кубок Морского боя разыгрывался по результатам очных встреч между тремя командами-участницами в матчах РПЛ.

Реклама. 18+. ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ ОСНОВАННЫХ НА РИСКЕ ИГР, ПАРИ, О ПРАВИЛАХ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ, О ПРИЗОВОМ ФОНДЕ ТАКИХ ИГР, ПАРИ, О КОЛИЧЕСТВЕ ПРИЗОВ ИЛИ ВЫИГРЫШЕЙ, О СРОКАХ, МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ ИЛИ ВЫИГРЫШЕЙ УКАЗАНА НА САЙТЕ BETCITY.RU. СРОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫИГРЫШЕЙ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ МОМЕНТОМ НАСТУПЛЕНИЯ СОБЫТИЙ ПО ЗАКЛЮЧЁННОМУ ПАРИ. РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ ПРОИСХОДИТ ВО ВРЕМЯ СОБЫТИЙ.