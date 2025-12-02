Скидки
«Балтика» стала победителем БЕТСИТИ Кубка Морского боя

«Балтика» стала победителем БЕТСИТИ Кубка Морского боя
Фото: Пресс-служба БЕТСИТИ

Нулевая ничья в матче «Сочи» и «Динамо» Мх принесла победу калининградцам в импровизированном турнире от партнёра клубов.

Лучший игрок вчерашней встречи Михаил Игнатов пришёл на награждение в фирменном худи турнира.

В турнирной таблице после двух игр в активе «Балтики» шесть очков, «Динамо» и «Сочи» после трёх матчей набрали по два очка.

В конце марта на игре «Балтика» — «Сочи» команде-победителю будет вручён уникальный кубок.

Напомним, БЕТСИТИ Кубок Морского боя разыгрывался по результатам очных встреч между тремя командами-участницами в матчах РПЛ.

