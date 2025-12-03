«Атлетик» — «Реал»: прогноз Константина Генича на матч Примеры

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Атлетик» — «Реал».

Ставка: ТМ 3 за 1.65.

«Нас ждёт посреди недели матч между «Атлетиком» Бильбао и мадридским «Реалом». Вынесена игра из-за участия «Реала» и «Атлетика» в Суперкубке Испании в начале 2026 года. «Реал» после победы в «класико», оказалось, оформил себе такой комфортный гандикап над «Барселоной» и остальными командами. И чуть-чуть команда подрасслабилась. Такие мини-конфликты внутри команды всё-таки сейчас имеются. Поэтому такие у «Реала» результаты в последнее время.

На выезде «Реал» играет не очень убедительно. Да, четыре мяча в ворота «Олимпиакоса» в Лиге чемпионов благодаря Мбаппе — это одна история. Но с «Райо Вальекано» на выезде 0:0. Сейчас унесли ноги в матче с «Жироной» 1:1 и уже упустили лидерство в чемпионате Испании. Пропустили вперёд «Барселону».

В общем, вроде казалось, что это какая-то деза. Не исключено, что на самом деле какие-то внутренние дрязги и конфликты между Алонсо и игроками существуют. Винисиус всё выбивает себе новый контракт. Мбаппе как будто сам по себе. Ну, в общем, пока «Реалу» не хватает движения, не хватает энергии в матче. Эту энергию может дать «Атлетик» Бильбао, который в этом сезоне играет очень неровно. Там было обилие травм. В Лиге чемпионов просто чудовищно Бильбао играет. В чемпионате команда сейчас восьмая. В последнем туре обыграла «Леванте» на выезде 2:0. До этого проиграли «Барселоне» на «Камп Ноу». Но «Реал» всегда раздражитель сумасшедший для любого соперника, и для «Атлетика» в частности. Бильбао знает, как играть против «Реала». Знает, на какие болевые точки надавить.

Мне кажется, если отталкиваться от последних матчей, «верха» играют очень редко между собой эти команды. В прошлом сезоне была победа Бильбао 2:1. Но это, скорее, исключение из правил. Как правило, в основном матчи получаются «низовые». Поэтому, учитывая, что «буксует» атака «Реала», и в последних матчах не так много «Реал» забивает, за исключением игры с «Олимпиакосом»… Я бы здесь, учитывая, что игра выездная, а не на «Бернабеу», всё-таки больше сделал акцент на том, что игра будет не очень результативная.

Мой прогноз на матч «Атлетик» Бильбао — «Реал»: тотал меньше 3 за 1.65. Рассмотрел бы вариант тотал меньше 2.5 за коэффициент выше 2. Но это такая рискованная история», — приводит слова Генича «РБ Спорт».