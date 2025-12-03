«Атлетик» — «Реал»: прогноз Эдуарда Мора на игру Примеры в Бильбао

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч «Атлетик» — «Реал».

Ставка: победа «Реала» за 1.78.

«3 декабря в перенесённом матче 19-го тура чемпионата Испании в Бильбао «Атлетик» сыграет против мадридского «Реала».

«Реал» опустился на вторую строчку в чемпионате после трёх ничьих подряд, а «Атлетик» находится на восьмом месте. Безусловно, «Реал» будет очень сильно мотивирован, ведь ещё недавно команда лидировала в Ла Лиге. Да и глобальных проблем в игре мадридцев не вижу. Есть ещё некоторая притирка внутри команды. Полагаю, что «Реал» в этом матче победит. Причём даже допускаю, что выиграет с минусовой форой, но и на чистую победу коэффициент довольно-таки высокий. Этот прогноз я и выберу — чистая победа мадридского «Реала», — приводит слова Мора «РБ Спорт».