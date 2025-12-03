«Атлетик» — «Реал»: прогноз Романа Гутцайта на игру чемпионата Испании

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч «Атлетик» — «Реал».

Ставка: обе забьют за 1.70.

«Баски будут дома принимать мадридский «Реал», который сейчас испытывает определённые проблемы. Результаты во внутреннем первенстве у команды Хаби Алонсо явно просели: уже довольно давно мадридцы системно не побеждают. Вот и в прошедшие выходные была ничья против «Жироны» на её поле. При этом нельзя сказать, что «Реал» создал огромное количество моментов и обязан был обыгрывать одного из аутсайдеров чемпионата, тем более крупно.

При этом нужно отметить хорошую форму Килиана Мбаппе, который продолжает сохранять результативность даже на фоне общего спада. Стоит выделить и инициативного Винисиуса: не всегда его действия приводят к результату, но, например, в матче с «Жироной» он сумел заработать пенальти. После этого он ещё пару раз падал, но судья не реагировал, и, как мне кажется, был прав. То есть отдельные яркие индивидуальные эпизоды у игроков мадридской команды есть, но системно «Реал» будет, как мне кажется, очень серьёзно страдать в матче против Бильбао.

С одной стороны, у басков отсутствует лидер Иньяки Уильямс, который по-прежнему травмирован, но его брат Нико восстановился и играет. Большим подспорьем станет возвращение двух футболистов, дисквалифицированных в прошлом туре и пропускавших игру против «Леванте». Я много раз работал на этом стадионе и комментировал матч «Атлетик» — «Реал», и особенно запомнилась та ярость, которую болельщики Бильбао испытывают именно к мадридцам. Это самый непримиримый соперник для них — вовсе не «Реал Сосьедад», с которым дерби почти дружеское, а именно мадридский «Реал». И более 40 тысяч зрителей будут неистово поддерживать свою команду и свистеть футболистам «Реала», который явно будет играть на нервах у Хаби Алонсо.

Мне кажется, что на гол Бильбао в этом матче вполне может наиграть. И я предположу, что обе команды смогут отличиться. Верю и в Мбаппе, и в Винисиуса, которые явно будут играть у Хаби Алонсо», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».