«Атлетик» — «Реал»: прогноз Александра Мостового на матч Примеры 3 декабря

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч «Атлетик» — «Реал».

Ставка: победа «Реала» за 1.88.

«Ну что, непростая ситуация сейчас у «Реала». Прежде всего в информационном поле. Потому что я читаю испанскую прессу, здесь всё время пишут и говорят, что якобы какие-то сложности у Хаби Алонсо с некоторыми футболистами. Как обычно я всегда говорю: «Когда есть результат, все тебя облизывают, пытаются похвалить и возвысить». То, что было в Леверкузене у Алонсо, например, и не только в Леверкузене — во многих командах то же самое.

А стоит где-то одну—две игры проиграть или просто оступиться, не дай бог, сразу начинают те же самые люди, которые тебя недавно расхваливали, тыкать, обсуждать и придумывать немыслимое. Поэтому здесь такая ситуация, к этому я спокойно отношусь. Всю жизнь через это проходил, видел всех подлиз вокруг футбола, да и в жизни тоже. Поэтому не стоит на это обращать внимание. «Реал» есть «Реал». «Реал» был, есть и будет одной из лучших команд мира.

А когда тем более есть Мбаппе и другие футболисты, которые могут решить эпизод, думаю, что шансы у «Реала» только возрастают. Команда сильная, опытная и такие ситуации переживала сотни раз. Поэтому, думаю, «Реал» выиграет где-то 2:1. И даже если вокруг шум, команда свой футбол знает и умеет брать своё, особенно когда это нужно», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».