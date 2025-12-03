«Атлетик» — «Реал» Мадрид: ставка Игоря Семшова на матч чемпионата Испании

Известный футболист и тренер Игорь Семшов дал прогноз на матч «Атлетик» — «Реал» Мадрид.

Ставка: обе забьют за 1.70.

«Нико Уильямс — вдохновение красно-белых. Когда он в форме, то может решать судьбу матчей в одиночку. В игре с «Леванте» именно его гол принёс победу 2:0 и отставку тренера «лягушек». Однако команда находится в кризисе: из-за травм и дисквалификаций баски выигрывают мало — только два из семи последних матчей. А в атаке всё ещё есть проблемы — всего 14 голов за сезон.

«Галактикос» переживают небольшой спад — три ничьи подряд стоили лидерства, и «Барселона» обошла мадридцев на одно очко. В воздухе ходят слухи о возможной смене тренера, с Зинедином Зиданом в приоритете. Сейчас «сливочные» готовятся к шести выездным матчам подряд, и команда постепенно набирает силу. Атака работает отлично — 29 голов за 14 матчей, но оборона вызывает вопросы после шести пропущенных в последних трёх играх. Вновь вернувшиеся после травм защитники могут стать важным подкреплением для команды. Главной атакующей мощью видится игра Килиана Мбаппе, набравшего неплохую игровую форму.

«Атлетик» дома уверен в атаке, забивая в большинстве матчей. «Реал» же показывает мощь — 15 голов в восьми выездных матчах. Предлагаю ставку — обе команды забьют», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».