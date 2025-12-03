«Наполи» — «Кальяри»: прогноз Дмитрия Градиленко на матч Кубка Италии

Известный в прошлом футболист Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч «Наполи» — «Кальяри».

Ставка: победа «Наполи» и ТМ 3.5 за 1.84.

«Кубок Италии по футболу потихоньку набирает обороты. В игру вступают итальянские топ-клубы. В Неаполе на стадионе, названном в честь Диего Марадоны, на котором мне посчастливилось играть, матч за выход в 1/4 финала проведут «Наполи» и «Кальяри» из одноименного города. Сразу скажу, что гости начали своё путешествие в этом турнире с 1/32 финала. Сначала обыграли на своем стадионе «Энтеллу» из серии В по пенальти, основное время закончилось со счётом 1:1, а потом «Фрозиноне» и тоже дома (4:1). Кстати, «Фрозиноне» на данный момент вторые в серии В, цель у них выйти в дивизион выше. Это так, для информации.

Про «Кальяри»: команда в яме. После победы в Кубке в 1/16 в конце сентября прошло девять игр в серии А, а выигрышей нет — пять поражений и четыре ничьи. И всего лишь одно очко от 18-го места, которое означает вылет. Не знаю, насколько хватит терпения у руководства, но в ближайших трёх матчах ожидаемо предположу три поражения! Понятно, в Неаполе им ловить нечего, а потом «Рома» дома и «Аталанта» в гостях. Поэтому прогноз на победу «Наполи» с форой (-1) считаю беспроигрышным. В последних пяти матчах в Неаполе между командами лишь раз была зафиксирована ничья, в 2021 году. А вот победные счета четырёх матчей — 1:0, 2:0, 2:1 и 2:0.

Про «Наполи» пару слов: в сезоне-2025/2026 на своём стадионе проведено девять матчей — в ЛЧ и чемпионате Италии — семь побед и две ничьи по 0:0. Но я всегда выбираю варианты прогноза с коэффициентом побольше. Поэтому скомбинирую победу «Наполи» и тотал меньше 3.5. То, что победят хозяева, уверен! И то, что будет забито максимум три мяча, тоже. «Кальяри» провёл в гостях семь матчей, лишь раз было забито больше трёх. Но выбор за вами, удачи!» — приводит слова Градиленко «Ставка ТВ».