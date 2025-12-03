«Северсталь» — «Динамо» М: ставка Бориса Миронова на матч КХЛ

Известный хоккеист и тренер Борис Миронов дал прогноз на матч КХЛ «Северсталь» – «Динамо» М.

Ставка: победа «Динамо» за 2.45.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 03 декабря 2025, среда. 19:00 МСК Северсталь Череповец Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«У хозяев семь побед в восьми матчах, но теперь очки они, скорее всего, потеряют. «Динамо» в последние годы – один из самых неудобных соперников для «Северстали». Скоростная и силовая игра плюс способность жёстко «забетонировать» свою зону, не дав сопернику ни свободного льда, ни возможностей двигать шайбу. Такой рецепт работает против команды Козырева очень хорошо, и неслучайно в конце октября бело-голубые выиграли в Череповце 3:0.

К тому же, как мы видим, отставка Кудашова не сделала «Динамо» слабее. У москвичей три победы подряд с общим счётом 9:2. Тогда как вологодские металлурги к декабрю выдохлись. В понедельник проблемный «Трактор» едва не обыграл «Северсталь», уступая по ходу встречи 0:3. Динамовцы таких гандикапов сопернику не дадут и могут неприятно удивить его реализацией. С учётом того, что гости будут действовать от обороны, жду меньше пяти голов от этого матча. И победы гостей», — приводит слова Миронова «ВсеПроСпорт».