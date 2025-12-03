«Северсталь» — «Динамо» М: прогноз Владимира Гучека на игру КХЛ в Череповце

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ «Северсталь» – «Динамо» М.

Ставка: ничья за 4.30.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 03 декабря 2025, среда. 19:00 МСК Северсталь Череповец Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«А вот этот матч можно спокойно считать одним из центральных в декабре в рамках внутренних противостояний Западной конференции. «Северсталь» продолжает распределять первые три строчки с минским «Динамо» и ярославским «Локомотивом», попутно обыгрывая и тех и других. Пока у ярославцев происходит явный кризис, у «Северстали» есть шанс оторваться от преследователя. Удивительно, как коллектив Козырева продолжает наращивать свой запас очков перед недельной паузой на Кубок Первого канала. Череповчане, наверное, до сих пор идут сенсационнее всех в регулярном чемпионате. Сенсационно высоко, конечно же.

«Динамо» после увольнения Кудашова не сразу смогло вернуть тот победный ритм, который был взят при уже бывшем главном тренере. Теперь есть две подряд сухие победы над очень серьёзными соперниками: как раз вышеупомянутый ярославский «Локомотив» и нижегородское «Торпедо» ни разу суммарно за 120 минут двух хоккейных матчей не смогли поразить ворота бело-голубых. Но все серии когда-то прерываются.

Этому матчу суждено дойти до овертайма. Оба клуба сейчас находятся в неплохой форме и готовы показывать зрелищную игру, но для результата нужно не только забрасывать как можно больше, но и пропускать как можно меньше. Какую бы задачу ни поставили бы наставники обоих коллективов, они доберутся до дополнительной пятиминутки, попутно показав неплохой уровень хоккейной борьбы», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».