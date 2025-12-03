Скидки
«Сибирь» — «Спартак»: прогноз Владимира Гучека на матч КХЛ в Новосибирске

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ «Сибирь» — «Спартак».

Ставка: победа «Сибири» за 4.05.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 декабря 2025, среда. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Не начался
Спартак
Москва
«Важное противостояние для обеих команд. «Сибирь» в прошлой игре доказала, что может претендовать ещё на выход в плей-офф. «Барыс» — соперник не из топовых, но одолеть его тоже непросто, особенно после потери Владимира Ткачёва, обменянного в нижегородское «Торпедо». У «Спартака» хорошая серия: три победы подряд дома. Соперники были разными: от одного из лидеров сезона «Ак Барса» до скромного коллектива Западной конференции из Тольятти.

«Спартак» после возвращения Ивана Морозова преобразился и стал явно сильнее. Получится ли удержать данную форму в Новосибирске, где соперник будет максимально мотивированным? «Спартак» по всем турнирным раскладам, конечно, можно посчитать однозначным фаворитом, однако Новосибирск будет готов отдать все силы, чтобы отдать должок коллективу Жамнова за поражение в Москве.

Прогнозирую, что в этой встрече найдётся место сенсации. «Сибирь» пусть и не раскрепощена на 100%, но загнана в угол в виде положения в турнирной таблице. Новосибирцы изголодались по победам над соперниками, где-то превосходящими в некоторых компонентах команду Люзенкова. Вот он, шанс изменить историю, которым «Сибири» надо воспользоваться для продолжения борьбы за кубковую восьмёрку и для создания дополнительной интриги в нынешнем регулярном чемпионате», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».

