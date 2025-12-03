ЦСКА — «Торпедо»: ставка Бориса Миронова на встречу КХЛ

Известный хоккеист и тренер Борис Миронов дал прогноз на матч КХЛ ЦСКА – «Торпедо».

Ставка: ТБ 5 за 1.89.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 03 декабря 2025, среда. 19:30 МСК ЦСКА Москва Не начался Торпедо Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

«Осенью соперники обменялись гостевыми победами, но сейчас, похоже, выиграют хозяева. В нынешней турнирной ситуации армейцы выходят на лёд без права на ошибку, в этом их главный козырь. За две недели выигран всего один матч из четырёх, причём ЦСКА умудрился уступить даже удобному для себя «Салавату». Терять очки нельзя категорически.

С оппонентом команде Никитина повезло. «Торпедо» на небольшом спаде. Атака в последних играх действует слабее, чем может, много ненужных удалений. Да и вратарь Костин не в лучшей форме. Так что даже проблемы с реализацией и дисциплиной не должны помешать красно-синим победить. Скорее всего, с разницей в одну шайбу. И почти наверняка результативно. Оба клуба много ошибаются в обороне, часто остаются в меньшинстве. Зрители точно увидят больше пяти заброшенных шайб», — приводит слова Миронова «ВсеПроСпорт».