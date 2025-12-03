Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Автомобилист» — «Металлург»: прогноз Артура Хайруллина на матч КХЛ в Екатеринбурге

«Автомобилист» — «Металлург»: прогноз Артура Хайруллина на матч КХЛ в Екатеринбурге
Комментарии

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч КХЛ «Автомобилист» — «Металлург».

Ставка: победа «Металлурга» в матче за 1.84.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 декабря 2025, среда. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Совсем недавно команды уже играли в Екатеринбурге и подарили настоящий праздник болельщикам: 20 ноября магнитогорцы праздновали победу со счётом 5:4. При этом интересно, что шесть из девяти шайб команды забросили в третьем периоде.

«Автомобилист» после того матча не играл неделю, после чего уступил «Спартаку» (1:3) и обыграл «Сибирь» (4:2) на выезде. Команда Николая Заварухина стабильно занимает место в топ-4 Восточной конференции, но игра уральцев по-прежнему далека от идеала. Есть и приятные неожиданности: например, лучшим снайпером команды является Максим Денежкин с 12 голами, который уже побил личный рекорд.

«Металлург» продолжает с солидным отрывом лидировать на Востоке, опережая идущий вторым «Ак Барс» на шесть очков. Нападающий магнитогорцев Владимир Ткачёв был признан лучшим в своем амплуа в лиге по итогам ноября, что совершенно заслуженно: Ткачёв по-настоящему творит на льду. В списке лучших бомбардиров он опережает на четыре очка Джошуа Ливо из «Трактора».

Считаю магнитогорцев фаворитами в предстоящем матче: учитывая не самую уверенную игру екатеринбуржцев в обороне, ставлю на победу команды Андрея Разина по итогам матча», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».

Материалы по теме
«Реалу» портят жизнь, «Металлург» выдаёт на бис: прогнозы и ставки на спорт
«Реалу» портят жизнь, «Металлург» выдаёт на бис: прогнозы и ставки на спорт
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android