«Автомобилист» — «Металлург»: прогноз Артура Хайруллина на матч КХЛ в Екатеринбурге

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч КХЛ «Автомобилист» — «Металлург».

Ставка: победа «Металлурга» в матче за 1.84.

«Совсем недавно команды уже играли в Екатеринбурге и подарили настоящий праздник болельщикам: 20 ноября магнитогорцы праздновали победу со счётом 5:4. При этом интересно, что шесть из девяти шайб команды забросили в третьем периоде.

«Автомобилист» после того матча не играл неделю, после чего уступил «Спартаку» (1:3) и обыграл «Сибирь» (4:2) на выезде. Команда Николая Заварухина стабильно занимает место в топ-4 Восточной конференции, но игра уральцев по-прежнему далека от идеала. Есть и приятные неожиданности: например, лучшим снайпером команды является Максим Денежкин с 12 голами, который уже побил личный рекорд.

«Металлург» продолжает с солидным отрывом лидировать на Востоке, опережая идущий вторым «Ак Барс» на шесть очков. Нападающий магнитогорцев Владимир Ткачёв был признан лучшим в своем амплуа в лиге по итогам ноября, что совершенно заслуженно: Ткачёв по-настоящему творит на льду. В списке лучших бомбардиров он опережает на четыре очка Джошуа Ливо из «Трактора».

Считаю магнитогорцев фаворитами в предстоящем матче: учитывая не самую уверенную игру екатеринбуржцев в обороне, ставлю на победу команды Андрея Разина по итогам матча», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».