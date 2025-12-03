Скидки
Названы шансы «Баварии» пройти «Унион» в Кубке Германии

Названы шансы «Баварии» пройти «Унион» в Кубке Германии
3 декабря в матче 1/8 финала Кубка Германии встретятся «Унион» и «Бавария». Игра пройдёт на стадионе «Ан дер Альтен Фёрстерай» в Берлине. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Баварии» предлагается с коэффициентом 1.30, что составляет приблизительно 75% вероятности.

Победа «Униона» оценивается коэффициентом 9.00. Ничейный исход можно найти в линии за 4.05.

При этом аналитики убеждены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.70, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.41. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.72.

