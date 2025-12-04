Скидки
Стали известны шансы «МЮ» победить «Вест Хэм»

Стали известны шансы «МЮ» победить «Вест Хэм»
4 декабря в матче 14-го тура АПЛ встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэм». Игра пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «МЮ» предлагается с коэффициентом 1.42, что составляет приблизительно 68% вероятности.

Победа «Вест Хэма» оценивается коэффициентом 6.90 (14%). Ничейный исход можно найти в линии за 5.25 — около 18%.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.60, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.50. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.67.

