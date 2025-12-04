Скидки
«МЮ» — «Вест Хэм»: прогноз «Чемпионата»

«МЮ» — «Вест Хэм»: прогноз «Чемпионата»
Прогноз на матч 14-го тура чемпионата Англии «МЮ» — «Вест Хэм» от автора «Чемпионата» Алексея Серякова.

Ставка: гол «Вест Хэма» во втором тайме за 2.20.

Знаете, как «МЮ» играл с «Вест Хэмом» в минувшем сезоне? Два матча — два поражения. 1:2 в Лондоне, 0:2 в Манчестере. Ну, может, просто такой уж выдался год и дело в маленькой выборке? Что ж, давайте увеличим её до пяти встреч. Станет только хуже: четыре поражения при одной-единственной победе. Хоть и весьма уверенной (3:0 при тен Хаге).

А ведь лондонцы после кошмарного старта приободрились, худо-бедно начав набирать очки. Поглядите на результативность: 3:1 с «Ньюкаслом», 3:2 с «Бёрнли», 2:2 с «Борнмутом». Всякое может случиться, но кажется, что лёгкой прогулки у фаворита тут быть не должно. Учитывая постоянные ошибки в обороне, пропустит и испытает проблемы. Лезть в большие форы точно не стоит.

На голы в обе стороны дают 1.67 — скучновато. ИТБ 1 гола «Вест Хэма» за 2.27 — интереснее. Если гости обойдутся одним мячом, произойдёт возврат. Ну и самый сбалансированный вариант — гол «Вест Хэма» во втором тайме за 2.20. «Манчестер Юнайтед» склонен включать активный прессинг и здорово выглядеть после перерыва, а затем подсаживаться. Лондонцы способны этим воспользоваться.

