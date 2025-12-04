Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Лацио» — «Милан»: определён фаворит матча Кубка Италии

«Лацио» — «Милан»: определён фаворит матча Кубка Италии
Комментарии

4 декабря в матче 1/8 финала Кубка Италии встретятся «Лацио» и «Милан». Игра пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Материалы по теме
«Лацио» — «Милан». Что, опять?!
«Лацио» — «Милан». Что, опять?!

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Милана» предлагается с коэффициентом 2.14, что составляет приблизительно 47% вероятности.

Победа «Лацио» оценивается коэффициентом 3.50. Ничейный исход можно найти в линии за 3.65.

При этом аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.78, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.10.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.86.

Материалы по теме
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Новые беды Аморима
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Новые беды Аморима
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android