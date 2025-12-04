«Лацио» — «Милан»: определён фаворит матча Кубка Италии

4 декабря в матче 1/8 финала Кубка Италии встретятся «Лацио» и «Милан». Игра пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Милана» предлагается с коэффициентом 2.14, что составляет приблизительно 47% вероятности.

Победа «Лацио» оценивается коэффициентом 3.50. Ничейный исход можно найти в линии за 3.65.

При этом аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.78, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.10.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.86.