«Лацио» — «Милан»: прогноз на матч в Риме

Прогноз на матч Кубка Италии «Лацио» — «Милан» от автора «Чемпионата» Алексея Серякова.

Ставка: «Лацио» не проиграет за 1.78.

Весьма вероятно, «Милан» не будет упираться всеми силами в Кубке Италии. Сложится — замечательно, нет — чемпионат Италии гораздо важнее. Там «россонери» здорово стартовали и закрепились в группе лидеров. Что особенно приятно — абсолютного у каждого конкурента хватает собственных проблем. Грубо говоря, претендентов много, но каждый из них уязвим. Шанс!

А вот для «Лацио» Кубок Италии, пожалуй, куда более значим. На фоне трансферного бана летом не укрепились, застряли в середине турнирной таблицы. Пошуметь в Кубке куда реальнее, чем переломить ситуацию в Серии А. Тем более с «Миланом» предстоит играть в родных стенах, перед своими болельщиками. Ещё один плюсик в копилку.

Поэтому мы предпочтём играть против линии. Благо букмекеры отдают заметное предпочтение гостям, коэффициент на победу «Милана» немного превышает двойку. Можно не мудрить и заиграть итоговый проход римлян в четвертьфинал с отличным коэффициентом 2.35. Мы же предпочтём подстраховаться. Выберем 1Х за 1.78. После основного времени может произойти всё что угодно, однако просто так соперника «Лацио» не отпустит.

