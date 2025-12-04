Названы шансы «Авангарда» победить «Сочи» в КХЛ

4 декабря в матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» примет «Сочи» на «G-Drive Арене» в Омске. Стартовое вбрасывание — в 16:30 мск. Один из лидеров Восточной конференции подходит к игре после мощного выезда, победы в Магнитогорске и почти недели отдыха, тогда как команда Дмитрия Михайлова завершает тяжёлый дальневосточный марш-бросок.

Букмекеры отдают серьёзное преимущество хозяевам. Коэффициент на победу «Авангарда» в основное время держится в районе 1.30, что соответствует примерно 73% вероятности.

Ничья и овертайм оцениваются в 6.90, а победа «Сочи» — в 7.80.

При этом аналитики ждут результативный хоккей. Тотал больше 5.5 шайбы предлагается с коэффициентом 1.76, а тотал меньше 5.5 шайбы — с коэффициентом 2.06.

На победу «Авангарда» с форой (−2,5) можно найти коэффициенты в районе 2.10.