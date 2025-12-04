«Авангард» — «Сочи»: прогноз на матч в Омске

Прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — «Сочи» от автора «Чемпионата» Алексея Анисимова.

Ставка: «Авангард» победит с форой (-2) за 1.72.

Главная надежда гостей — Илья Самсонов. В Хабаровске он вытащил «сухую» победу, сделав 39 сейвов, и фактически в одиночку принёс команде два очка. Ранее было микроповреждение, однако голкипер уже вернулся в строй и постепенно набирает форму. Без его топ-уровня сочинцам в Омске будет очень тяжело удержаться в игре.

Расклад по физике и календарю тоже в пользу хозяев. «Авангард» после победы в Магнитогорске получил паузу и спокойно готовился к домашней серии. «Сочи» же 30 ноября играл в Хабаровске с «Амуром», 2 декабря — во Владивостоке с «Адмиралом», а уже 4 декабря должен выйти на лёд в Омске. Три тяжёлых выездных матча с перелётами через полстраны — это неминуемый удар по свежести и концентрации.

История очных встреч — тоже за «ястребов»: четыре последних матча выиграли они. Причём дома омичи прошлой зимой выписали «Сочи» 6:0, а в сезоне до того на своём льду сделали 8:3. Общая разница последних же четырёх игр — 20:7 в пользу омского клуба, и это хорошо иллюстрирует разницу в классе и глубине между нынешними версиями команд.

На дистанции «Сочи» может зацепиться благодаря Самсонову и ошибкам хозяев, но совокупность факторов — форма «Авангарда», спецбригады, качество топ-звена и тяжёлый календарь гостей — тянет сценарий к уверенной победе принимающей стороны в основное время. Логично играть не просто «П1», а победу с перевесом в две шайбы и больше.