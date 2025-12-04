«Амур» — «Локомотив»: прогноз на матч КХЛ

Прогноз на матч КХЛ «Амур» — «Локомотив» от автора «Чемпионата» Алексея Анисимова.

Ставка: тотал больше 5 шайб за 1.88.

«Амур» подойдёт к матчу с «Локомотивом» в тревожном, но не безнадёжном состоянии. Теперь уже команда Александра Андриевского после ярких побед над грандами увязла в серии поражений. Возвращение домой не помогло — недавно болезненно уступила минскому «Динамо» по буллитам. Дома хабаровчане умеют навязывать темп, а связка Свечникова и Лихачёва создаёт моменты почти из ничего. В воротах относительно надёжен Дорожко.

«Локомотив» при Бобе Хартли остаётся одним из фаворитов лиги и действующим чемпионом, но сейчас переживает непростой отрезок. Поражение от СКА в овертайме лишь подчеркнуло нестабильность, а в последнем очном матче с «Амуром» ярославцы неожиданно пропустили шесть шайб. Дома! В обороне заметна потеря Сергеева, выбывшего до конца сезона, а впереди слишком многое завязано на вдохновении Радулова и Шалунова. Календарь не щадит, нагрузка на лидеров растёт.

На Дальнем Востоке «Локомотив» сразу после тяжёлой битвы со СКА получает длинный перелёт и раннее начало матча, тогда как «Амур» второй раз подряд играет дома и лучше адаптирован к местному времени. У хозяев есть скорость и контратака, у гостей — глубина состава и опыт чемпионских серий. Ждать осторожной вязкой встречи сложно: их недавняя перестрелка в Ярославле показала, как легко дело может уйти в обмен голами. Здесь логично смотреть в сторону тотала больше 5 шайб.